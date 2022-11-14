شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى تباينًا في الأسعار بين الاستقرار والارتفاع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وانخفض قرش واحد في البنك المركزي المصري في سعر الشراء الذي بلغ 79.18 جنيه، وثبت البيع عند 79.47، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصرى 76.42 جنيه للشراء، و79.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 76.09 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى إلى 76.35 جنيه للشراء، و 79.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه 75.73 جنيه للشراء، و 79.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري بــ 75.75 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصرى 79.09 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه 79.08 جنيه للشراء، و 79.52 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

حقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى 77.55 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه إلى 79.08 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري 75.90 جنيه للشراء، و 81.02 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري بــ 77.39 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصرى، 75.41 جنيه للشراء، و 81.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 76.12 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصرى 76.99 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.