سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الإثنين 13-3-2023، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف عند: 100.49 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكونية والأجنبية والخاصة وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

قدّر بنك سايب، سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 100.50 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.49 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، بلغ مستوى صرف عند: 94.97 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في بنك الإسكندرية، 97.20 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 96.90 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.