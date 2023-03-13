سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في مصر

تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم الإثنين 13-3-2023، بين الارتفاع والانخفاض في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في نهاية التعاملات اليومية، مسجلًا 100.55 جنيه للشراء، و100.90 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك على مستوى الجمهورية.

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

وطرح بنك سايب، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.50 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 96.90 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.92 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.20 جنيه للشراء، و101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 94.97 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 100.49 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.