سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-11-2023 ببداية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-11-2023 تباينا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة الكويت 99.83 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع جريدة “المال” في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في بداية التعاملات اليومية في البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 98.95 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر، 99.62 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، 96.60 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.60 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، حقق مستوى صرف عند: 96.99 للبيع، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر أمام الجنيه المصري بـ 94.36 جنيه للشراء، 100.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 98.83 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك سايب إلى 99.85 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.