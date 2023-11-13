سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-11-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات

تباين شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-11-2023 أمام نظيره المصري في السوق المحلية الجنيه، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، في ختام التداولات ليسجل متوسط سعر عملة الكويت 99.82 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع في آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي على أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية.

وتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” مسحًا حول صرف على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك في مصر، والتي سجلت في آخر تحديث لها:

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المحلية لمصر بموقع المصرف المتحد الإلكتروني 93.48 جنيه للشراء، و100.23 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 98.73 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك SAIB

أمام العملة المحلية لمصر.. جاء سعر الدينار الكويتي في ختام التداولات داخل فرو ع بنك SAIB إلى 99.85 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر عند 99.62 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر ببنك التعمير والإسكان 96.99 للبيع، و 100.23 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

في ختام التداولات جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بإيجي بنك عند 95.63 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر بالبنك الأهلي المصري، 98.95 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع..

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر داخل فروع بنك مصر 99.62 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية بمصر عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الإسكندرية أمام العملة المحلية لمصر لـ 96.60 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني في ختام التداولات سعر اليوم أمام العملة المحلية لمصر عند94.36 جنيه للشراء، 100.49 للبيع.