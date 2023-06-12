سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي بختام التعاملات ، مقابل الجنيه إلى: 95.94 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
جاء سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
شهد سعر
سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان
بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه قيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل الجنيه: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر
عرض موقع بنك بلوم مصر على شبكة الانترنت، سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه بقيمة: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
قدرت ماكينات الصراف الآلي سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
ثبت سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
جاء سعر