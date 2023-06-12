سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الإثنين 12-6-2023 تبايناً مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع فى ختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 100.35 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف العملة الكويتية وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي بختام التعاملات ، مقابل الجنيه إلى: 95.94 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري استقراراً عند: 100.08 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه قيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل الجنيه: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

عرض موقع بنك بلوم مصر على شبكة الانترنت، سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه بقيمة: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

قدرت ماكينات الصراف الآلي سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

ثبت سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

جاء سعر

اليوم فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 99.38 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.