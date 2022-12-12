سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12-12-2022 فى نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، ارتفاع الشراء من ٦ إلى ٢٣ قرشا والبيع من ٣ لـ ١٩ قرشا، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 80.15 جنيه للشراء، و80.43 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 80.06 جنيه للشراء، و80.40 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري سجل 78.09 جنيه للشراء، و80.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري فبلغ 75.68 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري إلي 76.43 جنيه للشراء، و 81.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 80.10 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 77.11 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، مقابل الجنيه المصري شهد 76.41 جنيه للشراء، و 80.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري فحقق 77.62 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 77.41 جنيه للشراء، و 80.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 76.53 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري وصل إلى 76.09 جنيه للشراء، و 82.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بــ 77.43 جنيه للشراء، و 80.25 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 78.25 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري 76.81 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع.