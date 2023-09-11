سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-9-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-9-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في البنك المركزي المصري إلى 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.48 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.08 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 99.75 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 96.72 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر أمام الجنيه المصري بـ 100.04 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.98 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.