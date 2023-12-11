سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول المصرفي

عرضت شاشات التداول بأفرع البنوك المختلفة لتباين سعر اليوم الإثنين 11-12-2023 بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وحقق متوسط سعر صرف العملة الكويتية 99.94 جنيه للشراء، و100.29 جنيه للبيع طبقًا لما ورد بالتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري، بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتقدم بوابة جريدة «المال» مسح لأسعار صرف عملة الكويت كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للمصارف على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

أظهر موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي اليوم بقيمة، 96.09 جنيه للشراء، و100.00 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلنت شاشات التداول في في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بقيمة، 98.09 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر إلى قيمة، 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الآلي لبنك قطر الوطني الأهلي عند قيمة، 95.94 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في المصرف المتحد

طرحت ماكينات الصراف الآلي سعر في المصرف المتحد بقيمة، 93.48 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.46 جنيه للشراء، و100.75 للبيع. مقابل العملة المحلية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي وفقًا لما عرضته شاشات التداول المنتشرة بأفرع بنك مصر بقيمة، 99.74 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي بموقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت قيمة، 99.07 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية قيمة، 96.70 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدمت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي سعر اليوم بقيمة، 97.30 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.