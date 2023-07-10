سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

اليوم الإثنين 10-7-2023، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، مستوى صرف عند: 100.47 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.83 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.77 للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق مستوى صرف عند: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الأسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 100.20 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.52 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.