سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-7-2023 بنهاية التعاملات البنكية

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الإثنين 10-7-2023 متبايناً فى الشراء والبيع، أمام العملة المصرية، بختام العمليات المصرفية، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية 100.34 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف عملة الكويت المعروضة بشاشات التداول بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المحلية، بقيمة 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المحلية، 100.43 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل العملة المحلية، 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل العملة المحلية، 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المحلية، 96.09 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 100.14 جنيه للشراء، مقابل 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، 94.90 جنيه للشراء، مقابل 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد ، مقابل العملة المحلية، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، 99.46 جنيه للشراء، مقابل 100.47 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المحلية، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المحلية، 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.