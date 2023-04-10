سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر

اليوم الإثنين 10-4-2023، عند متوسط 100.46 جنيه للشراء، و100.85 للبيع، فى ختام التعاملات البنكية، طبقاً لما ورد بأخر تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية بموقع البنك الإلكترونى، وينشر موقع جريدة «المال» سعر عملة دولة الكويت المعروضة بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك وبالمواقع الإلكترونية الخاصة بها في مصر.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.57 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر العملة كويتية في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه، 99.57 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 97.19 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 94.93 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى

في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير، أمام الجنيه، 96.99 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام الجنيه ، 93.48 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر عملة الدولة الكويتية في بنك قطر الأهلى الوطنى

سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الأهلى الوطنى، أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتى اليوم فى بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.