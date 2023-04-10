سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

جاء سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.57 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.
سعر العملة كويتية في البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه، 99.57 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى
سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 97.19 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 94.93 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر
سعر
سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير، أمام الجنيه، 96.99 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام الجنيه ، 93.48 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.
سعر عملة الدولة الكويتية في بنك قطر الأهلى الوطنى
سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الأهلى الوطنى، أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتى اليوم فى بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.