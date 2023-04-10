سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الإثنين 10-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في أسواق المال في مصر، إلى 100.69 جنيه للشراء، 101.04 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، والذي يوضح بشكل يومي حركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك، وتقدم جريدة المال في هذا التقرير استعراضًا لحركة صرف العملة الكويتية.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام العملة المصرية إلى: 100.54 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سجل الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي سعر: 100.55 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.96 جنيه للشراء، 101.15 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد إلى: 93.48 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

قدّر بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدينار الكويتي بـ : 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حدد بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية بـ: 97.19 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

قدّر بنك مصر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ : 99.62 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.63 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

حقق سعر

اليوم في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.