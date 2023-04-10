سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية

وصل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام العملة المصرية إلى: 100.54 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
سجل الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي سعر: 100.55 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.96 جنيه للشراء، 101.15 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد
وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد إلى: 93.48 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر
قدّر بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدينار الكويتي بـ : 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
حدد بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية بـ: 97.19 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
قدّر بنك مصر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ : 99.62 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.63 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
حقق سعر