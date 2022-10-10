سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية، وبلغ متوسط سعر الصرف نحو: 63.17 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع، حيث انخفض بمقدار 5 قروش للشراء، و11 قرشًا للبيع، وفقًا لآخر تقارير البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار صرف العملات، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة دولة الكويت طبقا للشاشات اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ومواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مستوي صرف، 62.28 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 63.12 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.



سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 59.44 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، شهد سعر صرف في البنك المصرى الخليجى، 60.94 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 61.01 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 61.03 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى 62.41 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ، أمام الجنيه المصري، 63.13 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.91 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري 59.48 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، إلى 61.06 جنيه للشراء، و 65.22 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه 60.74 جنيه للشراء، و 65.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري مستوى صرف 63.11 جنيه للشراء، و63.48 جنيه للبيع.