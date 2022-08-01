سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-8-2022 يرتفع في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، ليصل إلى 61.62 جنيه للشراء، و 61.96 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري بجانب شاشات التداول اللحظية في البنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا بأسعار عملة دولة الكويت في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية وبعض شركات الصرافة في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 59.70 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 57.80 جنيه للشراء، و 61.96 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، إلى 58.84 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر عملة دولة الكويت أمام الجنيه المصري استقرارًا عند 60.19 جنيه للشراء، و 61.65 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.41 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى 58.96 جنيه للشراء، و 64.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 58.77 جنيه للشراء، و 62.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 58.16 جنيه للشراء، و 62.11 جنيه للبيع.