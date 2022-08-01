سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-8-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية

وصل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية إلى مستوى 61.52 جنيه للشراء، و 61.90 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، ويعتبر البنك العربي الإفريقي هو أعلى مستوى بيع في حين أنّ البنوك الأخرى تقترب من 62 جنيهًا، ويعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا لأسعار العملات وسعر عملة دولة الكويت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول ببنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.41 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك المصرية الخاصّة البنك التجاري الدولي: 59.70 جنيه للشراء، و 61.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري QNB عند مستوى 59.70 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 57.80 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 60.19 جنيه للشراء، و 61.83 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

في حين وصل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 58.93 جنيه للشراء، و 64.82 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى قيمة بيع للدينار الكويتي.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 58.08 جنيه للشراء، و 62.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

في حين أنَّ سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 58.77 جنيه للشراء، و 61.98 جنيه للبيع.