سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباين سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي
حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.10 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.65 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
قدر سعر
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.