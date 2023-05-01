سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.66 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.35 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.65 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
حقق سعر
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.