سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة متوسط سعر صرف وصل إلى 100.60 جنيه للشراء، و 100.95 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.66 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.35 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.65 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.