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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-2- 2021 في مصر

مستقراً داخل البنوك الحكومية
فاطمه امام 1:41 م, الأثنين, 1 فبراير 21 1:41 م, الأثنين, 1 فبراير 21

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 استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري علي مستوي الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الإثنين 1 -2-2021 بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفقاً لرصد تقدمة جريدة “المال” بشكل يومي علي سعر العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

 استقر سعر الدينار الكويتي علي مستوى الشراء والبيع  في بداية تداولات الصباحية اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي ،البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48 جنيهاً للشراء، و52 جنيهاً للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

 وعن سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع بنك SAIB ، حققت مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

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الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

 تداول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل فروع المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهاً للشراء، و52 جنيهاً للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

 بينت أحدث مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، حيث حققت مستوي 48.62 جنيهاً للشراء، و51.56 جنيهاً للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية  

 بحسب  تقرير “المال”  أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية  عند مستوى 47.80 للشراء ، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

 تتتيح  شبكة  فروع ثاني أكبرمصرف حكومي في مصر بنك مصرحيث بلغت  سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند مستوى 48 جنيه للشراء، 52 جنيهاً للبيع.

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الدينار الكويتي فى بنك HSBC

واصلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول اليوم الصباحية عند مستوى 48 جنيه للشراء، 51 جنيه للبيع.

 سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد أسعار العملة الكويتية حظها من التراجع أمام الدولار ، لتصل مستويات التداول اليوم  إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما تنشر جريدة  تقرير “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول العملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال.

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بقلم فاطمه امام

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