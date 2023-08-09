سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-8-2023، في ختام تعاملاته داخل البنوك العاملة في السوق المحلية بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، ليسجل متوسط السعر بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 100.26 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع، وتعرض «جريدة المال» خلال السطور التالي سعر على صعيد الشراء والبيع في آخر تحديث لها على المواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداولات الموجودة داخل الفروع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الحكومي ” الأهلي المصري” سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند مستويات 99.35 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

فيما جاء سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات داخل البنك الكويت الوطني، عند مستويات 94.74 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات على شاشات البنك الأهلي الكويتي 97.73 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الإسكندرية في ختام التداولات عند مستويات 96.98 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

فيما عرض البنك الحكومي “بنك مصر” سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملاته عند مستويات 100.03 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

عرضت شاشات التداول داخل فروع بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي في آخر تحديثاتها عند 100.40 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

على صعيد البنوك التجارية الخاصة .. عرض بنك الـ CIB سعر عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

بينما سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية على موقع بلوم مصر الرسمي 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في ختام تداولات مصرف أبو ظبي الإسلامي داخل الفروع عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعرعملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

عرضت فروع بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية في مصر داخل بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سحل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك المصرف العربي الدولي 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.69 للبيع.