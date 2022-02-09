سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-2-2022 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية حافظ الدينار الكويتي اليوم على مستواه مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حافظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال». الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

على نفس مستويات أمس استقرت أسعار صرف الدينار الكويتي على مستواها مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.