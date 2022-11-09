سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-11-2022 مقابل الجنيه المصرى ارتفاعًا 10 قروش في سعر الشراء و11 قرشًا في سعر البيع في البنوك، ووصل إلى 78.69 جنيه للشراء، و 78.98 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه إلى 76.80 جنيه للشراء، و 78.99 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه، 75.39 جنيه للشراء، و 79.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول – مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى 75.29 جنيه للشراء، و 81.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في الأهلى المصرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى بــ 75.95 جنيه للشراء، و 78.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى، 77.42 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 76.00 جنيه للشراء، و 78.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه إلى 78.62 جنيه للشراء، و 78.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإستثمار العربى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري، 75.78 جنيه للشراء، و 80.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مقابل الجنيه، 78.62 جنيه للشراء، و 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه بــ 78.65 جنيه للشراء، و 79.06 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري، 77.26 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 74.00 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري إلى 75.63 جنيه للشراء، و 79.05 للبيع.