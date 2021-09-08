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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-9-2021 في مصر

الدينار يسجل 94.42 جنيه للشراء في البنك التجاري
فاطمة إمام 11:25 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 11:25 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 8- 9- 2021، في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وطبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أوضحت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم 3.32 دولار، داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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