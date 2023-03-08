سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-3-2023 في نهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأربعاء 8-3-2023 ارتفاعًا بلغ قرشين في أكثر من بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر العملة الكويتية إلى 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات على موقع البنك، ورصدت جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 95.57 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.24 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 95.44 جنيه للشراء، 102.91 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 100.28 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 100.12 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 97.76 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 95.88 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.42 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 94.74 جنيه للشراء، 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 96.69 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 96.72 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 96.99 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.