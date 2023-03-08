سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 97.08 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.72 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.84 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 95.87 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 96.56 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 96.55 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 100.12 جنيه للشراء، 100.49 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 95.41 جنيه للشراء، 100.58 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 97.60 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 95.29 جنيه للشراء، 102.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر
سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 94.59 جنيه للشراء، 100.74 للبيع.