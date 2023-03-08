سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية، انخفاضًا طفيفًا، وسجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وصل إلى 100.22 جنيه للشراء، 100.57 للبيع، وتقدم جريدة المال تقريرًا يستعرض تفصيليًا أسعار صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية في 12 بنكًا حكوميًا وخاصًا وعربيًا وأجنبيًا يعمل في السوق المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 97.08 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.72 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.84 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 95.87 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 96.56 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 96.55 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 100.12 جنيه للشراء، 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 95.41 جنيه للشراء، 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 97.60 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 95.29 جنيه للشراء، 102.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 93.27 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 94.59 جنيه للشراء، 100.74 للبيع.