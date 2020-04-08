سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-3-2020 في مصر

تنشر بوابة “المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنوك 50.30 جنيه للشراء 51.71 جنيه للبيع، في أخر التداولات اليوم وفقا لحسابات البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

ارتفع سعر الدينار فى البنك الأهلى وسجل 50.14 جنيه للشراء و 51 جنيهاً للبيع مقابل، 49.86 جنيه للشراء و 50.53 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

كما ارتفع سعر الدينار فى ثاني أكبر بنك حكومي في مصر وبلغ 50.14 و 51 جنيهأ للشراءو للبيع، مقابل 50.20 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار فى البنك العربى الأفريقى مصر

فيما استقر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى وسجل 49.37 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

ارتفع الدينار الكويتي فى بنك بلوم مصر وسجل 50.45 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع مقابل، 50.36 جنيه للشراء و51.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

تراجع سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي وسجل 50.35 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع مقابل،50.36 وسجل جنيه للشراء و51.62

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

سجل الدينار فى البنك المصرف المتحد 48.68 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.23.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت، نظرا لقيمة الدينار المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطني

سجل الدينار فى بنك الكويت الوطني 50 جنيهاً للشراء و51.18 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.79 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

سجل الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 49.79 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان، هما : بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.