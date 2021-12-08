بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 10:51 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 10:51 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت مستويات أسعار الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، مسيرة الاستقرار داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري 51.734 جنيه للشراء، و52.073 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 6 ديسمبر2021

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر إلى مستوى 49.4 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وقدم المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه، جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يحافظ على استقراره مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وعلى مؤشرات العملة الكويتي عالميًا جاء سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-12-2021 في القطاع المصرفي

فاطمة إمام 10:49 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-12-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:27 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-12-2021 في السوق المحلية

فاطمة إمام 10:26 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

الاكتتاب فى صندوق مصر كابيتال لأدوات الدين يصل إلى 1.8 مليار جنيه

أحمد البطران 8:46 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

وكالة موديز تتمسك بنظرة مستقبلية «مستقرة» للبنوك الخليجية

أيمن عزام 9:57 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:32 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21