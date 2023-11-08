سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-11-2023 بنهاية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-11-2023 انخفاضًا نسبيًا في نهاية التعاملات البنكية في مصر مقابل الجنيه المصري، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت 99.80 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 99.83 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 99.60 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.88 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر اليوم في بنك مصر إلى 99.60 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 98.93 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.58 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.37 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر حقق مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.