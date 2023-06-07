سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 7-6-2023 في مقابل الجنيه المصري على متوسط سعر صرف 100.18 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، في ختام التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، عند مستويات 99.33 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 99.33 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه داخل فروع بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري عند 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

أظهرت ختام التعاملات وصول سعر الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي إلى 100.23 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما استقر سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري عند 97.33 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدر سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه بـ 100.23 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وحافظ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري على 93.48 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني مستوى 94.66 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 96.95 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.