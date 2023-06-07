سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 7-6-2023 في مقابل الجنيه المصري إلى متوسط سعر صرف 100.18 جنيه للشراء، و 100.57 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.33 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.33 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.23 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.33 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه بـ 100.23 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 94.66 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 96.95 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.