سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

وصل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.33 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.33 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.23 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.33 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي
قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه بـ 100.23 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 94.66 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر
سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 96.95 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.