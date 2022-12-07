تراوح سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، بين 74.36 و79.89 جنيه للشراء، وبين 80.15 و81.98 للبيع، وشهد حتى مساء الثلاثاء تباينًا بين ارتفاع سعر البيع فقط، وارتفاع البيع والشراء في البنوك، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 80.06 جنيه للشراء، 80.33 للبيع، وترصد جريدة المال سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.27 جنيه للشراء، 80.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، 80.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 77.25 جنيه للشراء، 80.08 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 79.89 جنيه للشراء، 80.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.32 جنيه للشراء، 80.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر: 79.92 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.15 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 76.44 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.36 جنيه للشراء، 80.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 75.51 جنيه للشراء، 80.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 77.93 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 75.97 جنيه للشراء، 81.98 للبيع.