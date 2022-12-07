سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-12-2022 مقابل الجنيه، فى نهاية التعاملات البنكية، ارتفاعا من قرش لـ 5 قروش للشراء أو الاستقرار في بعض البنوك، وانخفاض في البيع من 3 قروش لــ 11 قرشا، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 80.00 جنيه للشراء، و 80.27 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري حقق 77.25 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 79.93 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 79.89 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري 77.93 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بــ 76.68 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري شهد 76.92 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 76.44 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

وسعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصري سجل 75.97 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 77.52 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري فقدر بــ 76.34 جنيه للشراء، و 81.64 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 77.27 جنيه للشراء، و 80.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وحقق الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 78.15 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 75.51 جنيه للشراء، و 80.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 76.32 جنيه للشراء، و 80.42 للبيع.