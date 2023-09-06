سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

بلغ سعر اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.07 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 99.07 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.75 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.72 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 99.98جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.