سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-9-2023 أمام الجنيه في الختام

فقد سعر اليوم الأربعاء 6-9-2023 من 5 إلى 6 قروش على مستوى الشراء، وقرشًا على صعيد البيع أمام نظيره المصري على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية في آخر تحديثاتها بختام تعاملات اليوم، ليصل متوسط سعر وحدة نقد دولة الكويت أمام الجنيه إلى 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 جنيه للبيع،بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر آخر تحديثات متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وتعرض السطور التالية سعري شراء وبيع العملة الكويتية على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في ختام التعاملات عند 99.07 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات داخل فروع بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 99.75 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية في الختام داخل فرو ع بنك الإسكندرية 96.72 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

كما سجل سعر الدينار الكويتي في الختام أمام الجنيه داخل بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في الختام عند 97.82 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع إيجي بنك أمام عملة مصر المحلية 95.63 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

عرضت فروع البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك SAIB

فيما جاء سعر الدينار الكويتي داخل الشركة المصرفية العربية الدولية أمام الجنيه عند 99.98جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك QNB الأهلي أمام الجنيه المصري عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.