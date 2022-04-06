سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-4-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6 إبريل 2022 على مستوياته المعلنة داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، أمس، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما بينت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.569 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما وصل سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.35 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.37 جنيه للشراء، و63.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 للبيع، بحسب آخر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.