سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الأربعاء 6-12-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف 99.85 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث صادر عن «البنك المركزي المصري» ومنشور عبر موقعه الرسمي. ويعرض موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة دولة الكويت، طبقًا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.63 جنيه للشراء، و99.89 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ98.98 جنيه للشراء، و99.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.63 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ96.99 جنيه للشراء، و100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

و سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.39 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ95.63 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حقق سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، فسجل 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.