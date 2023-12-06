سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-12-2023 أمام الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

اختتمت البنوك تعاملاتها على تباين سعر اليوم الأربعاء 5-12-2023 مقابل الجنيه المصري بالمصارف المحلية والأجنبية العاملة بسوق المال، ووصل متوسط صرف عملة الكويت بقيمة 99.94 جنيه للشراء، و100.29 للبيع، بحسب البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل نظيرها المحلي، وترصد المال سعر عملة الدولة الكويتية كما عرضت بشاشات التداول والمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و100.24 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و100.30 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.65 جنيه للشراء، و99.98 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري، 98.98 جنيه للشراء، و99.96 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.63 جنيه للشراء، و100.30 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و100.26 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و100.25 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و100.42 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.39 جنيه للشراء، و100.53 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و100.25 للبيع، امام العملة المصرية.