سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التداولات المصرفية داخل فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، لسجل متوسط سعر صرف وصل إلى 100.35 جنيه للشراء، و 100.70 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير لموقع «البنك المركزي المصري»، فيما تعرض«جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 99.45 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك مصر، أمام الجنيه 100.13 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي عند 97.30 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية بسعر 97.07 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 95.63 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أظهرت التعاملات في آخر تحديث وصول سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 94.85 جنيه للشراء، و100.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات داخل المصرف المتحد 93.48 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

داخل فروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم داخل فروع SAIB أمام الجنيه المصري عند 100.36 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.