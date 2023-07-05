سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.45 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.13 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.07 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.85 جنيه للشراء، و100.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 93.48 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.36 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.