سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، 100.41 جنيه للشراء، 100.85 للبيع، بحسب ما أوضح موقع البنك المركزي المصري حول مؤشرات متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفي هذا التقرير تستعرض جريدة المال حركة صرف العملة الكويتية، في أكثر من 10 بنوك.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني إلى: 95.03 جنيه للشراء، 101.17 للبيع,

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بـ: 98.09 جنيه للشراء، 101.06 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.32 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى: 99.71 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بـ: 99.71 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر إلى: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.62 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر

اليوم في المصرف المتحد إلى: 93.48 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.