سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-10-2022 في نهاية التعاملات

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-10-2022 متوسط ارتفاع 7 قروش لسعريّ البيع والشراء في عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 63.31 جنيه للشراء، و63.57 جنيه للبيع، حسب التحديث الأخير الصادر عن البنك، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، سعر صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لما تظهره تحديثات مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 61.14 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 62.41 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، إلى 61.91 جنيه للشراء، و63.67 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 61.16 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 59.48 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، 61.04 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 62.28 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، إلى 59.60 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 63.28 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 60.94 جنيه للشراء، و63.76 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي، 60.67 جنيه للشراء، و66.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، 60.74 جنيه للشراء، و65.51 جنيه للبيع.