سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 4-10-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 99.68 جنيه للشراء، و100.03 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.52 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.86 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.51 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

و سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 96.99 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.25 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 96.09 جنيه للشراء، و 99.76 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بلغ 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.