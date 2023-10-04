سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه بالختام

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تباين سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 في ختام التداولات ليصل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت إلى 99.73 جنيه للشراء، مقابل 100.07 للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم ، وتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” مسحًا على تعاملات البنوك على وحدة النقد الكويتية أمام نظيرها المصري في السوق المصرفية والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

أتاح بنك قطر الوطني الأهلي مستويي شراء وبيع سعر اليوم أمام الجنيه عند 99.94 جنيه للشراء، 100.09 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات داخل بنك الاستثمار العربي عند 96.03 جنيه للشراء، 102.05للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة وصول سعر الدينار الكويتي بموقعه الإلكتروني إلى 100.04 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم ببداية التعاملات 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني ببداية التعاملات سعر الدينار الكويتي عند 94.29 جنيه للشراء، 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداولات لبنك البركة وصول سعر الدينار الكويتي إلى 96.99 جنيه للشراء، 100.08 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية عند 96.09 جنيه للشراء، 99.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

عرض بنك المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 93.48 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر عملة دول الكويت في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بموقع بنك التنمية الصناعية عند 96.09 جنيه للشراء، و 99.76 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

أظهر الموقع الإلكتروني ببنك الكويت الوطني وصول سعر عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الإسكندرية في الختام عند مستويات 96.515جنيه للشراء، و100.094 للبيع.