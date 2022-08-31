سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 31-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 31-8-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية المصرية؛ حيث بلغ متوسط سعر العملة الكويتية وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي 62.25 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف عملة دولة الكويت في بعض البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، حسبما تستعرض المواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي 59.53 جنيه للشراء، و 65.48 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 61.04 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي: 59.31 جنيه للشراء، و63.36 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 59.61 جنيه للشراء، و62.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي 58.75 جنيه للشراء، و 62.73 للبيع، في بنك الكويت الوطني.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 60.92 جنيه للشراء، و62.56 للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، 60.08 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 60.08 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري إلى مستوى: 62.17 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري مستوى: 58.51 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.