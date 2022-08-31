تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 31-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، حسب آخر تحديث صدر على موقع البنك، 62.16 جنيه للشراء، و62.50 للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت، في البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفق ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية ALEXBANK

بلغ سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 58.52 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري NBE

في البنك الأهلي المصري NBE بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 60.09 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 61.04 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 59.47 جنيه للشراء، و 65.41 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر BANQUE MISR

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 60.12 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي EGBANK

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 59.61 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 62.18 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي aBK

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 60.92 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية IDB

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، إلى 59.87 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، 62.18 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، إلى 58.75 جنيه للشراء، و62.74 جنيه للبيع.