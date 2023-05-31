سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية بفروع البنوك المحلية والأجنبية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه المصري، على نفس مستويات أمس، على المواقع الرسمية وشاشات التداولات اللحظية بالبنوك، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية 100.22 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المحلية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع عملة الكويت كما عرضت بمواقع البنوك الألكترونية وماكينات الصراف الألى.

استقر سعر الدينار الكويتي على الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع..

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الشركة المصرفي العربية SAIB عند 100.31 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 99.40 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني مستوى 94.73 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

عرض الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي عند 100.47 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك مصر 99.35 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بموقع بنك التنمية الصناعية مستوى 96.09 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك الإسكندرية عند 97.02 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر

اليوم أمام الجنيه المصري بإيجي بنك عند 95.63 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.