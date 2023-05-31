سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التداول

طرحت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الأربعاء 31-5-2023، حيث ارتفع للشراء ما بين 2- 6 قروش وارتفع للبيع ما بين 3-5 قروش بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مقابل الجنيه، بختام التعاملات المصرفية، وبلغ متوسط سعر العملة الكويتية 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه، بـ 100.25 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه، بقيمة 98.09 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 99.36 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي اجريكول

سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك كريدي اجريكول، أمام الجنيه، لـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.34 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 94.73 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 96.96 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 96.99 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، بقيمة 96.09 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.