سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-8-2023 ببداية التعاملات بالبنوك في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر عملة دولة الكويت بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلو مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.46 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 100.03 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 96.77 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.13 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.81 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر في بنك كريدي أجريكول مصر، حقق مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.