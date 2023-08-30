سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-8-2023 بختام تعاملات بنوك مصر

جاء سعر اليوم الأربعاء 30-8-2023 ارتفع في البيع واستقر في الشراء في نهاية عمليات التداول المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المالي، وذلك أمام الجنيه المصري، وحافظت العملة الكويتية على مستوياتها بمتوسط 100.06 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع، وفقًا لما ورد بالتقرير الأخير للبنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي تقرير مفصل بأسعار صرف عملة دولة الكويت بناء على المعروض بشاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الأهلي – مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الأهلي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع، بنهاية اوقات العمل الرسمية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.13 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 100.03 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني، استقرعند مستوياته الطبيعية بقيمة: 94.53 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر في بنك مصر بقيمة، 99.81 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع، بختام تعاملات البنوك المسائية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية جاء بمستوى صرف حول معدلاته بقيمة، 96.77 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، حقق سعر صرف بقيمة، 93.48 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع، بنهاية تعاملات البنوك بمصر.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر اليوم في بنك بلوم مصر بلغ قيمة، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.