سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-11-2022 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-11-2022، مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إلى 79.70 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، بعد أن انخفض 6 قروش في نهاية تعاملات أمس، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الكويت بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

وقدر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري،بـ 76.43 جنيه للشراء، و 81.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني 75.25 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، إلى 76.97 جنيه للشراء، و 79.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، سجل مستوى صرف عند: 76.96 جنيه للشراء، و 79.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 76.31 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 78.03 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بـ 76.60 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 77.40 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، بلغ مستوى صرف عند: 76.19 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بـ 77.77 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه مستوى صرف عند: 77.23 جنيه للشراء، و 79.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد إلى 72.24 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.